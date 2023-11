Premiere in der Kunstakademie Trier So ist das Stück „Der erste letzte Tag“ nach Sebastian Fitzek

Eine Bemerkung vorab: Diese Rezension wird ein Eiertanz. Einerseits – zu viel verraten darf man nicht, damit es spannend bleibt für die Zuschauer, die sich mit auf diesen Roadtrip begeben wollen und am Anfang nicht wissen (sollen), wie und wo die Reise endet. Andererseits – ein paar Dinge muss man doch erzählen. Denn am Schluss wird man einsehen, dass ein paar Momente, die im Verlauf der Handlung völlig überdreht und überzogen und teilweise auch albern wirken, durchaus Sinn ergeben, wenn man das Ganze, wie es eine ehemalige Bundeskanzlerin zu tun pflegte, vom Ende her betrachtet. So viel sei aber schon preisgegeben: Wenn am Ende die Spielfläche in Dunkelheit versinkt, stellt man fest, dass man eine Menge Diskussionsstoff mit nach Hause nimmt.