Kultur : Trierer Galerist Klaus Hinrichs verstorben

Trier (red) Der Trierer Galerist Klaus Hinrichs ist verstorben. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Schlicht „Kunstraum“ nannten er und seine Frau Ludine ihre 1991 in Trier eröffnete Galerie, die mit „Kunst mit Fotografie“ ein klares Profil hatte.

Es war die zweite Galerie des Ehepaares, bereits 1971 gründete es die erste in der Nähe von Köln und beteiligte sich über Jahrzehnte an internationalen Kunstmessen. Rudolf Bonvie, Astrid Klein, Marcel Odenbach und Andreas Horlitz sind nur einige der heute arrivierten Künstler, deren künstlerischen Werdegang das Ehepaar begleitet hat und deren Werke auch in Trier zu sehen waren.