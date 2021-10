INTERVIEW : „Folge deinem Traum!“

Foto: Getty Images/Rich Vintage Foto: Getty Images/RichVintage

Interview Trier Die Trierer Wissenschaftlerin Michaela Brohm-Badry hat eine deutliche Botschaft.

Michaela Brohm-Badry hat viele Gespräche mit Menschen geführt, die ihre Träume verwirklicht haben. Sie sind Teil ihres neuen Buches „Aufbrechen. Die Freiheit zur Selbstentfaltung gewinnen“. Was die Trierer Universitäts-Professorin und Autorin über den Weg dahin sagt.

Info Zur Person Foto: Lemrich/Lemrich; Alina Emrich;Kiên Hoàng Lê Professorin Dr. Michaela Brohm-Badry ist Lernforscherin an der Universität Trier mit den Schwerpunkten Motivation und Positive Psychologie und Autorin zahlreicher Bücher.

Unsere Leserinnen und Leser sind, wie ich und vermutlich alle Menschen, offen für Empfehlungen, wie wir es uns gut gehen lassen können. Was ist die oberste Regel?

Brohm-Badry: Natürlich ist es bei jedem Menschen anders, womit er sich am besten fühlt. Aber die Forschung sagt uns, dass es zwei Dinge gibt, die ganz entscheidend sind. Erstens: warmherzige Beziehungen. Andere Menschen sind wichtig. Andere Menschen machen uns froh, und wir sollten anderen diese Nähe auch geben. Das Zweite ist, ein Ziel oder etwas zu haben, wohin man möchte, was man tun möchte und dran zu bleiben. Beides wirkt aus empirischer, also aus wissenschaftlicher Sicht meistens sehr gut und liefert eine Perspektive auf ein sehr schönes Leben.

Sollte jemand sein Ziel nicht kennen – führt uns das, was wir schön finden auch zu unserem Ziel? Wäre das ein Ansatz?

Brohm-Badry: Ja. Was wir schön finden, ist meistens das, was uns selber entspricht. In der Forschung sprechen wir von Charakterstärken. Wenn wir in der Musik, der Literatur, im Sport, in der Natur, der Wissenschaft oder vielleicht auch in einem Artikel etwas finden, das uns anspricht, das wir schön finden, das uns begeistert und vielleicht sogar fasziniert, dann ist das häufig der richtige Weg. Wenn wir das vertiefen, ist es eine Möglichkeit, eigene Ziele und Wünsche zu finden.

Was führt uns noch zu unserem Ziel?

Brohm-Badry: Einer der wichtigsten Hinweise, ist, auf unsere Tagträume zu achten. Wovon träumen wir tagsüber? Was stellen wir uns öfter vor. Ich habe heute zum zweiten Mal schon daran gedacht, in den Wald zu gehen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, was die eigenen Träume sind. Es geht um die kleinen Wünsche, die immer wieder aus dem Unbewussten hochkommen, aber auch um die großen. Ich habe zum Beispiel für mein neues Buch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich habe mir immer wieder vorgestellt, nach Santiago de Compostella zu laufen – über 2400 Kilometer. Dann hat er angefangen zu planen, und hat es auch wirklich gemacht. Das heißt, wir sollten für die kleinen und großen Dinge offen sein. Das ist ein guter Weg, zu unseren Träumen und Wünschen zu kommen.

Sind Ziel und Traum das gleiche?

Brohm-Badry: Der Traum ist relativ abstrakt. Das Ziel wird dann konkret und ist von einer Planung begleitet. Also wann gehe ich den Wald? An welchem Datum starte ich nach Santiago de Compostella? Ein Ziel ist ein konkretisierter Traum, eine Vision, die zu einer klaren Vorstellung wird.

Muss man Träume immer umsetzen, um glücklich zu sein? Oder reicht es, zu träumen?

Brohm-Badry: Auf keinen Fall muss man jeden Traum umsetzen. Wir träumen ja von sehr vielen Dingen. Aber die Träume, die immer wieder kurz hochkommen und uns immer wieder beschäftigen, sind ganz wichtige Hinweise auf das, was man mit seinem Leben machen möchte und vielleicht auf verborgene Fähigkeiten. Sie haben ja eben nach dem Schönen gefragt, häufig ist so, dass diejenigen Menschen, die das Schöne wichtig finden, auch oft etwas Schönes produzieren. Was wir schön finden, kommt ja nicht aus dem Geist oder der Reflexion, sondern eher aus der Emotion. Musizieren, schreiben, kochen, fotografieren, malen und all dieses.

Einige Menschen sind bis jetzt gut durch die Corona-Zeit gekommen und andere nicht. Wie wichtig ist ein guter Umgang, mit dem, was nicht zu ändern ist, für die Zufriedenheit?

Brohm-Badry: Jeder hat andere Lebensumstände und es gibt Menschen, für die war die Zeit härter, als für andere. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber in der Corona-Zeit sind unser Freiheitsbedürfnis und unser Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit eingeschränkt worden. Manche Menschen haben diese Einschränkungen sehr viel stärker empfunden als andere. Ungefähr die Hälfte der menschlichen Zufriedenheit oder des Wohlbefindens ist genetisch bedingt. Das liegt an Neurotransmittern und den Rezeptoren zwischen den Synapsen im Gehirn und wie viel spezifische Neurotransmitter, sogenannte „Glückshormone“, sie durchlassen. Aber die andere Hälfte liegt in uns selbst, liegt in unserem Umfeld, in unserer Selbststeuerung, welche Gedanken wir uns machen, und welchen Focus wir haben. Konzentrieren wir uns auf das, was nicht funktioniert oder auf das, was gut funktioniert und auf das wir wohltuenden Einfluss haben?

Lassen sich diese Synapsen oder Botenstoffe im Gehirn durch positives Denken beeinflussen und trainieren?

Brohm-Badry: Aus den Neurowissenschaften wissen wir von der Plastizität des Gehirns. Das heißt, es entwickelt sich ein Leben lang weiter. Früher haben wir gedacht, nach der Kindheit wäre die Gehirn­entwicklung weitgehend abgeschlossen. Aber das ist nicht der Fall. Bis zum letzten Atemzug entwickelt sich unser Gehirn weiter, und zwar immer aus den letzten Erfahrungen, die wir machen und aus Gedanken. Die Erfahrungen, die wir machen, prägen also ganz stark unser Denken. Wir sollten also dafür sorgen, möglichst gute und positive Erfahrungen zu haben. Es ist ja in der Regel so, dass das, was wir anderen Menschen geben auch als positive Emotion neuronal gespiegelt zurückkommt. Das Gehirn ist ein soziales Organ. Von positivem Denken halte ich dagegen gar nicht viel. Das setzt uns unter Druck. Wir sprechen in diesem Zusammenhang schon von toxischer Positivität. Negative Gefühle haben ja auch ihr Recht und wir brauchen sie auch, um Dinge zu verarbeiten. Aber wofür wir verantwortlich sind, sind unsere Erfahrungen. Ich kann den ganzen Tag hier an einem Tisch sitzen und arbeiten, dann war ich effektiv. Aber, wenn ich heute Nachmittag noch in den Wald gehe, habe ich auch noch eine mit Schönheit verbundene Erfahrung. Wir sollten nicht ausschließlich für gute Leistungserfahrungen sorgen, sondern auch für schöne Erfahrungen in der Natur und Kultur, bei der Wanderung, im Gespräch, im Garten und Konzert zum Beispiel. Das verändert die Rezeptoren im Gehirn.

Machen wir einen Sprung zu Ihrem Buch „Aufbrechen. Die Freiheit der Selbstentfaltung gewinnen“. Können Sie die wichtigsten Botschaften daraus zusammenfassen?

Brohm-Badry: Ich habe für das Buch mit vielen Menschen gesprochen, die ihre Träume verwirklicht haben, getan haben, was sie wirklich wollten, und die darüber sehr froh sind. In den Gesprächen sind mir mehrere Dinge ganz klar geworden. Alle haben immer wieder Sätze gesagt wie „Ach, dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach!“. Mein Fazit daraus und aus den wissenschaftlichen Untersuchungen ist ganz klar: Folge deinem Traum! Alles andere findet sich dann. Wir werden sonst irgendwann bereuen, wenn wir das, was uns immer wieder wichtig war im Leben, nicht getan haben. Deshalb möchte ich dazu ermutigen, das zu tun, was man wirklich gerne möchte.

Was, wenn jemand das falsch versteht, und sagt, mein Traum war schon immer ein Rennen durch die Innenstadt zu machen?

Brohm-Badry: Das ist natürlich ungemein grausam. Die Perspektive, die ich in meinem Buch habe, die Entfaltung des Menschen, ist eingebunden in eine jahrhundertealte humanistische Perspektive, die den Menschen, auch den anderen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das habe ich interessanterweise auch bei meinen Gesprächspartnern gefunden. Eine Frau hat zum Beispiel eine Firma aufgebaut, andere Interviewpartner haben ungeheuer viel abgenommen, im hohen Alter eine Ausbildung begonnen, segeln über die Weltmeere, ein Mann führt Menschen durch die „Krafttankstelle Wald“, eine Frau hat aus eigener Kraft einen Pferdestall zu einem Haus für sich und ihre Kinder umgebaut. Aber viele sagen, dass es nicht nur ihnen gut tut, sondern auch ihrem Umfeld. „Mensch, meine Kinder sagen, du bist so zufrieden und glücklich.“ Diese Art der Traumverwirklichung ist auf keinen Fall gegen andere Menschen gerichtet. Es ist ein bereicherndes, konstruktives Aufbrechen.

Wir erleben gerade gesellschaftlich offenbar zunehmende Rücksichtslosigkeit. Liegt das dann an negativen Erfahrungen?

Brohm-Badry: Aus statistischen Zusammenhängen wird klar, dass Vieles damit assoziiert wird. Das müsste man allerdings einen Psychotherapeuten fragen. Aber wir können sehr deutlich festhalten, Erfahrungen prägen die Struktur des Gehirns. Wir wissen aus der Lerntheorie, ich bin ja Lernforscherin, wer immer wieder gewaltvolle Videos guckt oder gewaltvolle Spiele spielt, dessen Gehirn wird auch genauso geprägt. Die Erfahrungen, die wir in unser Gehirn hineinholen, drücken unsere Sprache und unsere Handlungen aus. Wir müssen auf unsere Erfahrungen achten und auf unsere Psychohygiene.

Welche Rolle spielt bei unserer Selbstentfaltung der gesellschaftliche Druck, der durch Vergleiche zum Beispiel entsteht?

Brohm-Badry: Der größte Teil des Drucks, den wir empfinden, ist selbst gemacht. Zu diesem inneren Druck gibt es den äußeren Druck. Sich davon zu befreien, das Leben wahrzunehmen und zu leben, dazu gibt es in der Wissenschaft viele Strategien, mit denen wir unsere innere Freiheit zu handeln, unterstützen können. Meine Gesprächspartner haben mir deutliche Hinweise in die gleiche Richtung gegeben. Sie haben gesagt, man kann auch ruhig mal eine Zumutung sein, man kann sich Unterstützung einholen und vor allem, was viele gesagt haben, als sie einmal den Entschluss gefasst hatten, ich mache das jetzt einfach, haben sie nicht mehr an sich gezweifelt und sich nicht mehr abhalten lassen.

Möchten Sie zum Abschluss noch zusammenfassend eine Botschaft senden, wie die Leserinnen und Leser jetzt in den Tag oder in den Abend starten sollten?

ARCHIV - 11.12.2016, Rheinland-Pfalz, Trier: Die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry, aufgenommen in ihrem Büro in Trier. (zu dpa « Forscherin: Corona-Einschränkungen belasten weniger als erwartet») Foto: picture alliance / Birgit Reichert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Birgit Reichert