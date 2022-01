Kultur : Als Brandt Farbe ins Wohnzimmer brachte: Neues Theaterstück in Trier startet am Samstag

Trier Eine Reise in die sechziger Jahre: Ab Samstag zeigt das Theater Trier das neue Stück „Buntes Republik“.

Ulf Dietrich Kann man so sagen. In „Blue Jeans“, das vor ziemlich genau zwei Jahren hier am Theater Premiere hatte, haben wir die Wirtschaftswunderjahre in den Fokus genommen. Jetzt stehen die 1960er-Jahre im Mittelpunkt als Zeit des Aufbruchs und der Veränderung einerseits und der Starre bei den Alten andererseits. Menschen wie Heinrich Bunte, der es mit seiner Möbelfabrik zu einem gewissen Wohlstand gebracht hat, der sich allerdings auch mit einer aufmüpfigen Tochter herumschlagen muss, der die Provinz, in der unsere Geschichte spielt, zu eng wird. Sie schließt sich in Berlin einer Kommune an, was natürlich für gehörig Zoff in der Familie sorgt.