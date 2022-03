Ausstellung : Zum Träumen auf die Matte: So wirken zwei Klangausstellungen der Open-Expo in der Tufa

Trier Als Open-Expo präsentiert die Tufa zwei die Fantasie anregende Klangkunstausstellungen.

Die Schweizerin ist mit ihrem Werk nicht zum ersten Mal in Trier. Vor einigen Jahren waren Arbeiten von ihr bereits in der Galerie Junge Kunst zu sehen. Als Dormitorium wurde ursprünglich der Schlafsaal mittelalterlicher Klöster bezeichnet, in dem die Mönche gemeinsam nächtigten. Keine Kleriker liegen allerdings auf den Matten aus bunten Stoffrollen und -bahnen, aus denen die Lagerstätten in Christine Faustens Schlafsaal bestehen. Der Raum ist vielmehr als Ruheraum für Besucher gedacht. Beim Anblick der hängenden schwebenden Objekte sollen sie sich erholen und sozusagen aus der Welt wegträumen. Dazu erklingen aus dem Off Verse von Friedrich Hölderlin in der Vertonung von Josef Matthias Hauer. Durchaus schlüssig: Fand doch der schwäbische Dichter im Schlaf Erquickung und im Traum seinen Fluchtort.

Soweit das quasi therapeutische Konzept, das umso aktueller ist in Zeiten, in denen die Matte als Entspannungs-und Meditationsort ausgesprochen angesagt ist. Aber eigentlich ist das soziodynamische Konzept gar nicht nötig. Die Installation an sich bietet ohne Mitmach-Effekt ein wesentlich stärkeres Bild. Die in Basel lebende Künstlerin hat ein hochpoetisches Traumland geschaffen, das ein buntes Völkchen besetzt, dessen Gestalten allesamt aussehen, als ob sie einem Märchen oder einer Spukgeschichte der Romantik entstammten. Selbst die als Wächter gedachten Figuren sind Zwitter aus Traum und Alptraum. Es ist ein skurrile Welt phantastischer, zum Teil grotesker Wesen, die weder Mensch noch Tier sind und dennoch beides. Ein Ort an dem sich Vorstellung und Welterfahrung verschränken und in dessen Klängen, Bildern und Gestalten sich all die Ungereimtheiten, Sinnestäuschungen und Phantastereien, sowie jenes Kinderseelenleben zu verdichten scheinen, von denen Psycho-Vater Sigmund Freud in seiner Traumdeutung spricht. Es ist, als ob über den leeren Matten die Träume Gestalt angenommen hätten und aus den unscharfen Tiefen des Unterbewusstseins hervorgetreten seien. Über die Jahre ist Christine Faustens Bildsprache und ihre Lust am Fabulieren in Form und Farbe unverändert phantasievoll geblieben. Präziser, vielfältiger und detailreicher ist sie in der ästhetischen Formulierung geworden. Mit ihren feinen Stickereien, den farbenfrohen Stoffmustern und den Softplastiken kann man ihre Kunst durchaus als weiblich bezeichnen. Das „Dormitorium“ ist jedenfalls ein Raum, in dem Besucher in Wachträumen ihre Fantasie zum Klingen bringen können, ob sie sich nun auf der Matte niederlassen oder nicht.