Bühnenprogramm am Fluss Von Jazz bis Comedy-Slam: Was der Trierer Kulturhafen alles bietet

Am Zurlaubener Ufer, wo sonst die großen und kleinen Schiffe anlegen, entsteht gerade ein stimmungsvoller Anleger für die Kultur. Mit Musik von Pop bis Jazz, mit Bands aus der Großregion, Tanzkurs, Comedy-Slam und Impro-Theater will die Stadt beim Festival Kulturhafen an zehn Tagen ein spätsommerliches Highlight im Kulturkalender schaffen, das die Mosel näher an die Menschen bringt.