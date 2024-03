Es war still um ihn geworden Der Trierer Kevin Ray wagt die Rückkehr auf die Comedy-Bühnen

Trier ist nicht die Wiege des deutschen Kabaretts, eher nicht das Epizentrum des Humors. Aber die alte Stadt war Trendsetter. Der erste echte Comedy Slam des Landes ging in Trier über die Bühne, vor exakt 20 Jahren, im Keller des Mergener Hofs. Bis heute ein Erfolgsmodell. Viele von denen, die heute große Hallen füllen, traten in ihren Anfangsjahren in Trier auf. Auch wenn kaum ein Comedian aus der Region bundesweit bekannt wurde. Kevin Ray ist eine Ausnahme. Der 33-jährige Trierer – aufgewachsen im Moselort Klüsserath – war jahrelang regelmäßig im Fernsehen zu sehen, im „Quatsch Comedy Club“, bei „Nightwash“ oder als einer der Gastgeber von ProSiebens „Die Comedy Show“. Aber in den letzten drei, vier Jahren wurde es ruhiger um den Mann, der wirklich Kevin Ray heißt (mit erstem und zweitem Vornamen, sein Vater ist Amerikaner).