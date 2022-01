Auszeichnung : Trierer gewinnen Podcast-Preis mit hitzigen Jura-Diskussionen

Trier (red) Bei einer Abstimmung des Online-Magazins jurios.de konnten Leserinnen und Leser ihre Lieblings-Jura-Podcasts des vergangenen Jahres wählen. Aus knapp 1.000 Einsendungen wurden in drei Kategorien die zehn meistgenannten Podcasts zur Abstimmung gestellt.

In der ersten Kategorie „Studium und Referendariat“ erwies sich der Podcast „Das letzte Wort“ der Strafrechtsprofessoren Till Zimmermann und Mohamad El-Ghazi von der Universität Trier als der beliebteste. Beide sind nicht nur Jura-Professoren an der Universität Trier, sie teilen sich auch eine gemeinsame Wohnung. Sie streiten gerne, und jeder möchte dabei das letzte Wort behalten. Wo immer sie zusammentreffen – im Büro oder in der WG-Küche – wird intensiv diskutiert, heißt es in einer Mitteilung der Universität. In ihrem gemeinsamen Pod­cast „Das letzte Wort“ lassen sie die Zuhörer an ihren Debatten teilhaben.