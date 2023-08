Theatermaske 2023 Trierer Theatermaske 2023: Jetzt Kandidaten nominieren

Vorschläge mit einer kurzen Begründung können formlos per E-Mail an theatergesellschaft-trier@agenturhaus.de oder schriftlich eingereicht werden, an die Theatergesellschaft Trier, c/o Agenturhaus, Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier. In vielen Geschäften, Bankfilialen, Bücherei und Museen der Trierer Innenstadt liegen Nominierungskarten aus.