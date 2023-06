„Council Skies“ Trotziger Träumer: Noel Gallagher mit neuem Album

14 Jahre sind seit der Trennung von Oasis vergangen. Ab Mitte der Neunziger schafften sie es in ihrem Heimatland mit allen Studioalben an die Spitze der Charts. Mehr als 70 Millionen Platten will die Band nach eigener Aussage weltweit verkauft haben. Superhits wie „Don't Look Back In Anger“, „Wonderwall“, „Supersonic“, „Live Forever“ oder „Stop Crying Your Heart Out“ stammen aus Noels Feder.