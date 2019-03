später lesen Literatur Wenn der Winter wirklich nicht vergeht FOTO: Randomhouse / Amanda Bender FOTO: Randomhouse / Amanda Bender Teilen

(aff) Fünf Monate im Jahr erstarrt die Welt in bibbernder Kälte. Für 99,9 Prozent der Menschheit bedeutet das: ab in den Winterschlaf, während das Team der Winterkonsuln über sie wacht: Nichts von dem, was draußen lauert, soll jemals zu den Schläfern durchdringen. Von Frank Auffenberg