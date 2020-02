„Comedy for Future“ : TV-Komiker planen Show für Klimaschutz

„Comedy for Future“

Die Comedians Atze Schröder, Alan Frei, Jacqueline Feldmann und Benaissa Lamroubal (l-r) stellten das Projekt "Comedy for Future" vor. Foto: Oliver Berg/dpa.

Köln Man darf den Klimaprotest nicht allein den Schülern überlassen. Jetzt engagieren sich auch etliche TV-Comedians.

Als Aktion für den Klimaschutz planen 17 fernsehbekannte Comedians eine gemeinsame Show in der Kölner Lanxess-Arena. Bei „Comedy for Future“ sind unter anderen Atze Schröder, Jacqueline Feldmann, Matze Knop, Markus Krebs, Benaissa Lamroubal, Tobias Mann, Michael Mittermeier und Olaf Schubert dabei.

Das Spektakel soll am 22. April steigen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Köln mit. Geplant ist demnach auch eine TV-Ausstrahlung tags darauf. Welcher Sender der Partner der Veranstaltung wird, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Die Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss.