Erster Sendetag : TV-Sender Bild gestartet - „Hallo Deutschland, da sind wir“

Berlin Deutschlands größte Boulevardmarke Bild hat jetzt einen eigenen TV-Sender. Er tritt in Konkurrenz mit den News-Sendern.

Der neue TV-Sender Bild der gleichnamigen Boulevardmarke ist gestartet. Am Sonntag begann um 9.00 Uhr das frei empfangbare Fernsehprogramm zunächst mit einem Vorschau-Clip zum eigenen Profil des Senders, danach folgte die erste Sportsendung „Die Lage der Liga“. Erster Studiogast war Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC, Fredi Bobic.

Die ersten Stunden des Programms waren von Fußball bestimmt. Liverpools Trainer Jürgen Klopp wurde per Video in eine der Sportsendungen zugeschaltet. Neben Sportthemen plauderte er auch darüber, warum er zurzeit keine Brille trägt, die er bislang als stark Kurzsichtiger benötigte. Dies sei derzeit nach einem geplanten Eingriff an den Augen nicht mehr nötig, sagte Klopp.