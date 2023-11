TV-Tipp TV-Serie zeigt Deutschlands zerrissene Gesellschaft

Die in der Serie thematisierte Gespaltenheit - zwischen Generationen und Schichten - lasse sich gut an Halle zeigen, so Schiller, der selbst aus Halle stammt. Die Stadt an der Saale sei in eine reiche bürgerliche Altstadt und eine arme Neustadt - auch „Ha-Neu“ genannt - gespalten. „Dieser harte Gegensatz hat zu der Serie gepasst. Für unsere Figuren ist die ökonomische Frage genauso wichtig wie die ökologische. Wir versuchen genau zu erzählen.“ Alte Schulfreunde des Autors, die heute in Halle an sozialen Brennpunkten arbeiteten, hätten das Filmteam bei seiner Arbeit begleitet.