Trier (red) Das Freizeichen am Telefon kann eine Menge bedeuten — vor allem aber, dass das Warten ein Ende hat. Die Kölner A-cappella-Band Basta kommt mit ihrem neuen Album „Freizeichen“ und in neuer Besetzung mit Hannes Hermann am Mittwoch, 24. Januar, um 20 Uhr in den großen Saal der Tuchfabrik. Karten: siehe unten rechts.⇥ Foto: Axel Schulten