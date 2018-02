später lesen Düsseldorf Unabhängige Verlage bangen um ihre Existenz Teilen

Unabhängige Verleger sehen die Vielfalt der Verlags- und Literaturszene in Gefahr. Sie haben jetzt eine Erklärung abgegeben, in der sie auf ihre Situation aufmerksam machen und Vorschläge in die politische Diskussion einbringen wollen. Die Düsseldorfer Erklärung ist das Ergebnis einer zweitägigen Konferenz, bei der 63 Verleger aus ganz Deutschland zusammenkamen. Eingeladen hatte sie die Kunststiftung NRW.