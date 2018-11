Wahre Freude ist eine ernste Sache

Eine Kooperation vieler Bühnen

„Unendlicher Spaß“ ist die Adaption des Romans von David Foster Wallace und wurde produziert von Regisseur Thorsten Lensing. An der Koproduktion wirkten mit:Théâtres de la Ville de Luxembourg, Schauspiel Stuttgart und Zürich, Ruhrfestspiele Recklinghausen, Sophiensäle Berlin, Kampnagel Hamburg, Pumpenhaus Münster und andere. Weitere Aufführungen sind geplant in Prag, am Schauspielhaus Zürich (11. bis 13. Januar) und in Frankfurt (7. bis 9. März).

Die Vorstellung am heutigen Samstag um 19 Uhr im Grand Théâtre Luxemburg ist ausverkauft. Infos über Restkarten gibt es unter www.theatres.lu oder unter Telefon 00352/4708951.