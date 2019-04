später lesen Unterm Strich – die Kulturwoche Fake News und das Lächeln einer Katze FOTO: dpa / M.Weiss FOTO: dpa / M.Weiss Teilen

Dass die Amerikaner niemals auf dem Mond waren, sondern den ganzen Zinnober im Juli 1969 in einem abgelegenen Hollywood-Studio veranstaltet und weltweit übertragen haben; dass ebenso das Kosmodrom Baikonur eine Kulissenstadt auf dem Mosfilm-Gelände ist und die ISS irgendwo in Sibirien irgendwie in der Schwerelosigkeit gehalten wird; dass Gauland, Meuthen, Weidel und Genossen – pardon: Kameraden – Wiedergänger prominenter Nazi-Größen sind, die auf dem Weg der Reinkarnation zwei ihrer drei noch aktiven Gehirnzellen eingebüßt haben; dass Dieter Bohlen sein Abitur bei einem Talentwettbewerb für Gitarrenanfänger gewonnen hat; dass der amerikanische „Präsident“ eine Neuauflage des Philosophen Friedrich Nietzsche ist, der einmal ein Leben führen wollte, ohne einen einzigen vernünftigen Gedanken haben zu müssen – all das sind, wie wir inzwischen wissen, Fake News. Von Dr. Rainer Nolden