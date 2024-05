Kulturwoche Vom Schreibtisch in den Ring

Man kennt das: Wenn alles den Bach runtergeht, wenn das Dunkel am Ende des Tunnels eine übelriechende Jauchegrube ist, in der man ohnehin schon bis zum Bauchnabel steht, fällt manch einem in der Ausweglosigkeit als letzte Rettung die Kirche ein. Die AfD, jene in Teilen extremistische Krawallpartei, deren Schmuddelkinder mittlerweile in ganz Europa verpönt sind, ist in ihrer Not auch auf diesen Trichter gekommen. Sie betreibt Wahlwerbung mit einem Bild der Christuskirche in Mainz, um sich irgendwie als gesellschaftlich seriös zu gerieren. Das ist der Gemeinde natürlich ein Dorn im Auge. Sie forderte die AfD auf, das Foto nicht mehr für ihre Zwecke zu verwenden. Die Partei sieht nun eine „Kampagne“, und der AfD-Spitzenkandidat für die Kommunalwahl, Stadtrat Arne Kuster, ergänzte: „Solche Kampagnen … sind mit der moralischen Autorität der Kirchen unvereinbar.“ Nun, in Sachen moralischer Autorität kennt sich die Gruppierung selbstverständlich bestens aus. Das jedoch bezweifelt offensichtlich Pfarrerin Eva Lemaire, Vorsitzende des Kirchenvorstands. „Wir haben der AfD niemals die Zustimmung gegeben, unser Gebäude im Wahlkampf zu instrumentalisieren … Wir fordern sie daher auf, das Bild der Christuskirche nicht mehr für ihre Zwecke zu verwenden.“ Andernfalls werde man rechtliche Schritte einleiten. Sollte die Gemeinde gewinnen – kein Grund, zu verzagen. Was historische Schauplätze angeht, da mangelt es doch weder in Deutschland noch im angrenzenden Ausland an Möglichkeiten, geschichtsträchtige Schnappschüsse zu schießen. Es müssen ja nicht unbedingt Kirchen sein no/dpa