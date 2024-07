UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Tierersatz und Beutelkunst

Das Wiener Tanzfestival will es trotzdem noch einmal versuchen – und zwar mit Spot, dem Roboterhund – passend zum übergreifenden Thema mit dem Titel „ImPulsTanz“, das Verschiebungen zwischen Mensch, Natur und Technik ausloten will. Die österreichische Künstlerin Silke Grabinger tritt gemeinsam mit dem Roboterhund Spot auf, der damit zum ersten Mal im künstlerischen Bereich aktiv wird. Entwickelt wurde er in den USA nicht für die schönen Künste, sondern für den Einsatz in Industrieanlagen und in Gefahrensituationen. Die Arbeit mit solchen technischen Systemen habe auch etwas Unheimliches, sagte Grabinger. Man sei zwar sicher, dass sie kontrollierbar seien, doch sie könnten auch etwas anderes tun als geplant. „Ich weiß selbst teilweise nicht, wie Spot auf mich reagiert“, sagte sie über die Maschine, die teils mit Künstlicher Intelligenz, teils von Menschen gesteuert wird. Die Performance trägt den Titel „SPOTSHOTBEUYS“ – eine Referenz an den deutschen Aktionskünstler Joseph Beuys, der 1974 mehrere Tage mit einem Kojoten in einer Kunstgalerie in New York verbrachte. Nun haben sich Vorzeichen geändert: „Spot, der Roboterhund, ist nicht der Kojote, sondern die aufgeladene Robotik und Technik“, erklärte Grabinger. Sie selbst sei die wilde Natur. Um Natur geht es auch bei der Choreografie zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, verkörpert von vier Tänzern. Die belgische Starchoreographin Anne Teresa De Keersmaeker und ihr marokkanischer Kollege Radouan Mriziga stellen dabei die Frage, ob es in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch vier Jahreszeiten gibt.