Unterm Strich – Die Kulturwoche : Wenn Kultur die Kacke zum Dampfen bringt

Das sind doch mal gute Nachrichten aus Putins Riesenreich: Mit einer neuen Initiative zur Kulturförderung will Russland 14- bis 22-Jährige in Museen, Theater und Konzerte locken. Seit Mittwoch gibt es im flächenmäßig größten Land der Erde die „Puschkin-Karte“, benannt nicht nach dem bekannten Wodka, sondern nach dem nicht minder berühmten russischen Dichter Alexander Puschkin (1799-1837).

Für ein Kunstwerk braucht man die Karte allerdings nicht: Es steht am Ufer der Moskwa, stammt von dem bekannten Schweizer Künstler Urs Fischer und hat in der Hauptstadt schon einige Diskussionen ausgelöst. „Big Clay #4“ („Großer Lehm #4“) heißt das zwölf Meter hohe Werk aus Aluminium und Stahl – und soll, wie der Name schon sagt, einen Haufen aus Lehmklumpen darstellen. Es sei ein Symbol für Unvollkommenheit und Transformation, erklärte die russische Stiftung für zeitgenössische Kunst V-A-C. Aha. Das Problem: „,Big Clay‘ sieht aus wie „ein Haufen nicht besonders akkurater Kacke“, spottete der Komiker Maxim Galkin . Der Architekturkritiker Grigori Rewsin schrieb diplomatischer: „Schönheit liegt im Auge des Betrachters, und das gilt auch für Scheiße.“

In den sozialen Netzwerken reichen die Kommentare von Zustimmung über Belustigung bis hin zu Ablehnung. Immerhin ist der Klumpen ein beliebtes Objekt für Fotos und Selfies: An sonnigen Spätsommertagen wimmeln Hunderte Moskowiter wie die Fliegen um den Haufen und knipsen unentwegt. Denn wann hat man schon mal die Gelegenheit (und das Bedürfnis), sich mit einem Haufen Kacke abzulichten? Und die Zeit drängt: In neun Monaten soll das Werk, das zuvor bereits in Florenz und Manhattan ausgestellt war, in ein anderes Land weiterreisen.