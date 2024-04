Unterm Strich — Die Kulturwoche Die Kulturnachrichten der Woche: Zwei Deutsche in New York

Zwei Deutsche mischen demnächst New York auf. Im besten Falle. Es handelt sich um einen Maler und einen Musiker. Einer ist tot, der andere quicklebendig. Caspar David Friedrich wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet ihm auch das New Yorker Metropolitan Museum erstmals eine große Ausstellung. Zwar erst nächstes Jahr, aber immerhin. Mehr als 75 Werke von Friedrich, der zu den bedeutendsten Malern der Romantik gezählt wird, sollen von Februar bis Mai 2025 in Big Apple zu sehen sein.