Mit 95 Jahren : US-Bestseller-Autor Noah Gordon ist tot

Noah Gordon bei der Weltpremiere des Kinofilms «Der Medicus» 2013 in Berlin. Der Autor starb im Alter von 95 Jahren. Foto: dpa

München/New York Noah Gordon war fast 60, als sein wohl international bekanntestes Buch erschien. Aus „Der Medicus“ wurde eine Trilogie, die Millionen Menschen auf der Welt fesselte. Nun trauern seine Fans um den US-Schriftsteller, der mit 95 Jahren starb.

Das bestätigte am Dienstag der Verlag Penguin Random House unter Berufung auf die Literaturagentur Mohrbooks in der Schweiz, die den Schriftsteller vertrat. Gordons Familie schrieb auf Facebook, er sei am Montag im Alter von 95 Jahren zu Hause gestorben.