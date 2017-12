später lesen Der amerikanische Traum US-Gegenwartskunst in Baden-Baden FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Ist es ein Aufruf oder in Zeiten von US-Präsident Donald Trump eine aktuell flehentliche Bitte? Letzteres, könnte man meinen, wäre das Kunstwerk „Imaginary Flag For USA“ von William N. Copley nicht über vier Jahrzehnte vor Trumps Amtsantritt entstanden: „Think“ prangt auf der sorgfältig per Hand genähten riesigen US-Flagge, links oben auf tiefblauem Grund, da, wo sonst die weißen Sterne der 50 Bundesstaaten abgebildet sind. Denk nach, Amerika! Denk nach über Amerika! - so also gewissermaßen das Motto der neuen Ausstellung „America! America! How real is real?“ des Museums Frieder Burda in Baden-Baden. Von Anika von Greve-Dierfeld, dpa