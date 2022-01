Mit 74 Jahren : US-Rockmusiker Meat Loaf gestorben

Los Angeles Über Jahrzehnte hinweg bewegte US-Rocklegende Meat Loaf seine Fans mit seiner beeindruckenden Stimme und zahlreichen Filmauftritten. Nun ist der Sänger gestorben.

Durchbruch mit „Bat Out Of Hell“

Nach seinem internationalen Durchbruch mit „Bat Out Of Hell“ 1977 kam für Meat Loaf, dessen Künstlername auf Deutsch Hackbraten bedeutet, der Absturz: Der Sänger ruinierte sich auf einer Welttournee die Stimme und kämpfte danach mit Problemen wie Depressionen, Alkoholsucht und weniger erfolgreichen Nachfolge-Alben. Mit „Bat Out of Hell II: Back into Hell“ (1993) und „Bat Out of Hell III: The Monster is Loose“ (2006) schaffte er Comebacks. Zu einem seiner bekanntesten Lieder gehörte sein Welthit „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)“.