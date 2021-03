NAACP-Preis : US-Schauspieler Chadwick Boseman posthum ausgezeichnet

Chadwick Boseman ist 2018 bei einem Fototermin für den Film „Black Panther“. Foto: Victoria Will/Invision/AP/dpa

Los Angeles Der an Krebs gestorbene Chadwick Boseman wurde posthum in der Kategorie „Bester Filmschauspieler“ ausgezeichnet. Er überzeugte im Film „Ma Rainey's Black Bottom“ in seiner Rolle als Jazz-Trompeter.

„Black Panther“-Star Chadwick Boseman ist posthum mit einem NAACP-Preis für afroamerikanische Künstler ausgezeichnet worden. Boseman, der im vorigen August mit 43 Jahren an Krebs gestorben war, wurde am Wochenende in der Kategorie „Bester Filmschauspieler“ ausgezeichnet.

Den US-Preis bekam er für seine Rolle in „Ma Rainey's Black Bottom“ als Jazz-Trompeter in den 20er-Jahren. Die NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) ist die älteste und größte Bürgerrechtsorganisation der USA. Die NAACP Image Awards wurden in diesem Jahr zum 52. Mal in Sparten wie Film, Fernsehen, Literatur und Musik vergeben. Schauspieler und Comedian Eddie Murphy wurde dabei in die Hall of Fame der Organisation aufgenommen.