(red) In der Reihe #literaturintrier gastiert am Sonntag, 5. Mai, die Autorin Ute Bales um 19.30 Uhr in der Trierer Tufa. Sie liest aus ihrem historischen Tatsachenroman „Bitten der Vögel im Winter“ (Rezension und Autoren-Interview im TV am 20. November 2018), in dessen Mittelpunkt Eva Justin steht, eine der bekanntesten „Rassenforscherinnen“ zur Zeit des Nationalsozialisms.