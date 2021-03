Mai Tai : Vanessa Mai: „Ich mach', was ich möchte“

Stuttgart „Öfter mal 'was Neues“, sagt sich Vanessa Mai schon seit einiger Zeit. Mit TV-Auftritten, in den sozialen Medien und auch mit den Songs des neuen Albums überrascht sie gerne.

Vanessa Mai steigt vom Karussell herunter, Schritt für Schritt. So zumindest beschreibt die Sängerin das Gefühl, mit jedem Song oder Album selbstständiger unterwegs zu sein, zu singen, zu tanzen, zu moderieren oder zu verkaufen, worauf sie grad so Lust hast.

Hier ein bisschen Schlager, dort ein bisschen mehr Hip-Hop, mal eine Ballade mit Videoclip, soft und räkelnd, dann wieder funkig in Lack und Leder. Dieser stückweise Ausstieg aus dem Schlagerhimmel sei befreiend, sagt die 28-Jährige. „Ich mach', was ich möchte. Und ich mache es gerne.“

Die Musikerin aus Backnang bei Stuttgart bricht also aus dem Schlager-Genre aus, auch wenn es noch ein bisschen anklingt in Werken wie „Eine Sekunde“, „Gib nie auf“ oder dem stimmungsvollen Liebeslied „Der Eine“, wohl eine Hymne für ihren Ehemann und Manager Andreas Ferber. Mit Dance-, Elektro- und Hip-Hop-Elementen experimentiert sie dagegen vor allem in „Landebahn“ und „Morgenlicht“.

Gemeinsame Sache macht Mai nicht nur in „Mitternacht“: An der Seite von Rapper Fourty (25, „Weißer Rauch“) präsentiert sie ein Zusammenspiel aus Hip-Hop, Schlager und Pop, räkelt sich im Video in Lederklamotten auf einem Motorrad und tanzt auf dem Dach eines Wolkenkratzers. „Ich arbeite, schreibe und musiziere in den Formen, die ich machen will. Da verfolge ich keinen Plan und kein Konzept, das ist ungezwungen und jeder ist offen dafür“, erzählt Mai, die vor viereinhalb Jahren mit „Wolke 7“ ihren ersten großen Solo-Erfolg feierte.