Ehrung im Buckingham-Palast Verdienstorden des britischen Königshauses für Ed Sheeran

Der britische Popmusiker Ed Sheeran (26) ist am Donnerstag mit einem Orden des britischen Königshauses ausgezeichnet worden. Er darf sich in Zukunft als Mitglied des „Order of the British Empire“ bezeichnen. dpa