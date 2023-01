Service : Vereine, Museen, Institutionen: Eine Auswahl an weiterführenden Links zum Ersten Weltkrieg

Trier Der Kriegsausbruch 1914 beschäftigt mehr denn je Hobbyhistoriker und Forscher. Sie alle tragen ihre Erkenntnisse auf etlichen Plattformen im Internet zusammen. Wir präsentieren eine aktualisierte Auswahl an deutschsprachigen Portalen zum Ersten Weltkrieg.

Erster Weltkrieg - Linksammlung



http://www.europeana1914-1918.eu/de



Bei dem Projekt Europeana 1914 - 1918 werden weltweit Material aus Bibliotheken und Archiven sowie Erinnerungsstücke von Familien aus ganz Europa gesammelt. Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union.



http://100-jahre-erster-weltkrieg.eu/



Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stellt auf seiner Themenseite Informationen zu Gedenkvorhaben, Projekten und Veranstaltungen des Volksbundes und anderer Organisationen sowie Institutionen aus dem In- und Ausland zusammen. Unterstützt wird er dabei von der Bundesregierung und dem Auswärtigen Amt.



http://www.bundesregierung.de/gedenken



Die Bundesregierung bündelt auf ihrer Homepage Hinweise zu bundesweiten Veranstaltungen und Ausstellungen. Außerdem liefert sie eine Datenbank zu allen offiziellen Gedenkstätten in Deutschland. Unter der Rubrik Historische Reden können die Reden wichtiger Politiker bezüglich beider Weltkriege nachgelesen werden.



http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/ersterweltkrieg/



Eine sehr übersichtliche Themenseite hat die Bundeszentrale für poltische Bildung auf ihrer Seite erstellt. Ein ausführliches Verzeichnis gibt Auskunft über die Inhalte. Dabei werden neben dem Verlauf des Krieges auch Themen wie Geschlechterverhältnisse oder die Kunst während des Krieges behandelt.



http://www.politische-bildung.de/100_jahre_erster_weltkrieg.html



Die Landeszentralen für poltische Bildung machen es der Bundeszentrale nach und bieten unter einer eigenen Rubrik weiterführende Links, Dossiers und Unterrichtsmaterialien zum Thema.



http://www.erster-weltkrieg-rlp.de/



Rheinland-Pfalz war zwar kein unmittelbarer Kriegsschauplatz, aber regionalgeschichte.net gibt mit diesem Portal einen Einblick in das Leben und die Stimmung der Menschen. In einer Überblicksdarstellung werden mehrere Städte porträtiert. Viele Bilder und Zitate veranschaulichen die Situation der Menschen während der Kriegsjahre.



http://www.rheinland1914.lvr.de/de/startseite.html



Der Landschaftsverband Rheinland erinnert mit dem großen Projekt "1914 - Mitten in Europa. Das Rheinland und der Erste Weltkrieg" an den Beginn des ersten Weltkrieges. Die Internetseite gibt eine kalendarische Übersicht zu einer Vielzahl von Ausstellungen und Veranstaltungen zum Thema.



http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/



Das Deutsche Historische Museum fasst den Verlauf des ersten Weltkrieges einfach und verständlich zusammen. Besonders interessant ist der Frontverlauf, welcher sowohl schriftlich als auch anhand von Karten beschrieben wird. Auf der Startseite gibt es Informationen zu aktuellen und anstehenden Ausstellungen zum Thema.



http://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/bibliothek-fuer-zeitgeschichte/themenportal-erster-weltkrieg/



Die Bibliothek für Zeitgeschichte der Württembergische Landesbibliothek bietet verschiedene Informationen zum Thema Erster Weltkrieg. Neben Ankündigungen zu Vorträgen stellt die Bibliothek eine große Sammlung von Plakaten, Tagebüchern und Zeitungen online zur Verfügung.



http://www.digada.de/wk1/uebersichtwk1.html



Ein Datenprojekt des Digitalen Archivs Hessen-Darmstadt. Schüler der Bertolt-Brecht-Schule Darmstadt haben in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt Briefe und Lebenszeugnisse Darmstädter Soldaten und deren Angehörigen gesammelt.



http://ersterweltkrieg.dfjw.org/



Das Deutsch-Französische Jugendwerk stellt anlässlich 100 Jahre Erster Weltkrieg 100 Projekte für den Weltfrieden vor.



http://www.deuframat.de/konflikte/krieg-und-aussoehnung/der-erste-weltkrieg.html



Das Projekt Deutsch-französische Materialien für den Geschichts- und Geographieunterricht befasst sich umfassend mit dem Ersten Weltkrieg in Hinblick auf die deutsch-französischen Beziehungen.



http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/index.php?cat=142



Die Universität Osnabrück veröffentlicht eine große Sammlung von Bildpostkarten aus dem ersten Weltkrieg. Somit werden die Wahrnehmung des Volkes als auch die technischen Mittel der Kriegspropaganda veranschaulicht.



http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/feldzeitungen.html



Wie die Universität Osnabrück hat sich die Universität Heidelberg einem Printmedium gewidmet. Für diese Datenbank wurden 19 ihrer Feldzeitungen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges digitalisiert und mikroverfilmt.





http://portal-militaergeschichte.de/



Der Arbeitskreis Militärgeschichte veröffentlicht auf seinem Portal eine Artikelserie zum Thema Erster Weltkrieg.



http://geschichtsverein-koengen.de/Weltkrieg1.htm



Der Geschichts- und Kulturverein Köngen bietet eine sehr übersichtliche Zusammenfassung des Ersten Weltkrieges.



http://www.weltkriegsopfer.de/



Die privat organisierte Internetseite bietet eine Datenbank mit Kriegsgräberstätten im In- und Ausland. Im Fokus stehen die Spurensuche und Aufklärung von Schicksalen der Gefallen des ersten Weltkrieges. Die vielen gut recherchierten Beiträge geben einen detaillierten und emotionalen Einblick in die vielen Einzelschicksale.