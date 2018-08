später lesen Lange Warteschlangen Viel Andrang bei „Offener Baustelle“ am Berliner Schloss FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Das Berliner Schloss hat sich schon ein Jahr vor seiner Eröffnung als Publikumsmagnet erwiesen. An den letzten Tagen der offenen Baustelle besichtigten am Wochenende Tausende Menschen die wiedererrichtete Hohenzollernresidenz in der Mitte Berlins. dpa