Absagen und Proteste : Viel Theater um Dresdner Semperopernball

Dresden „Märchenhaft rauschend - Dresden jubiliert“ lautet 2020 das Motto des Semperopernballs. Ein Orden für Ägyptens Machthaber Al-Sisi erscheint vielen aber eher obskur als märchenhaft. Kurz vor dem Ball zieht der Impresario die Notbremse.

Die Macher, ein privater Verein um den umtriebigen Kulturmanager Hans-Joachim Frey, bemühen sich seit Tagen um Schadensbegrenzung. Die Preisverleihung im Vorfeld an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, der gegen Kritiker und Oppositionelle hart vorgeht, überschattet die 15. Auflage am Freitag (7. Februar).

Nun zieht Frey die Notbremse, um das Ballprogramm zu retten. Mit der Übergabe des St.-Georgs-Ordens trotz vielfacher Kritik vor anderthalb Wochen in Kairo hat Frey nach Auffassung vieler Beobachter den Bogen überspannt, Partner und Akteure der Ballnacht in die Bredouille gebracht und den Event zum Politikum gemacht. Während Zuschauerraum und Bühne von Dresdens berühmtem Opernhaus zum Ballsaal und die Ränge zu Logen umgebaut werden, versuchen die Macher zu retten, was noch zu retten ist.

Nach der Rückkehr aus Kairo hatte Frey die Auszeichnung verteidigt - der Verein habe damit „Kulturbrücken bauen“ wollen. Kurz vor dem Event nun musste er sich dem anhaltenden Druck beugen: Al-Sisi wird der Orden wieder aberkannt - nach neun Tagen. Dem voraus ging am Dienstag ein Treffen mit Rocksänger Peter Maffay, dem die Entschuldigung des Ballvereins nicht reichte. Er knüpfte seinen Auftritt an die Bedingung, dass Al-Sisi der Ballorden aberkannt wird.

Kulturmanager Frey, der die bis 1939 gepflegte Balltradition in Dresden als Direktor an der Sächsischen Staatsoper 2006 wiederbelebt hatte, sah den Ball in internationalen Sphären angelangt. Ziel seines Semper Opernball-Vereins zudem: Glamour wie in Wien. Ein Orden garantierte Promis im Musentempel. Das kommt nun auf den Prüfstand. Auch Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) will mit Blick auf die Zukunft des gesellschaftlich für Dresden und Sachsen wichtigen Ereignisses eine Aufarbeitung.