Literatur : Vielfältige Longlist für den Deutschen Buchpreis

Der Deutsche Buchpreis wird am 18. Oktober zu Beginn der Frankfurter Buchmesse vergeben. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorstdpa

Frankfurt/Main Die Vorauswahl liegt vor: 20 Bücher stehen auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.

So haben es unter anderem Christian Kracht, Heinz Strunk, Shida Bazyar, Franzobel, Monika Helfer und Franziska Hoppe mit ihren neuen Romanen auf die Auswahlliste geschafft, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Unter den 20 Nominierten finden sich auch Mithu Sanyal mit ihrem ersten Roman „Identitti“ und der Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz mit seinem Debütroman „Mein Lieblingstier heißt Winter“.