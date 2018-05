später lesen New York Vier Buchstaben machten Robert Indiana berühmt Teilen

In den 60er Jahren begann der US-Künstler Robert Indiana in New York mit dem Wort "love" (Liebe) zu experimentieren und schuf schließlich eine erste Skulptur für das Indianapolis Museum of Art: Oben "L" und "O", letzteres leicht schräg, gestapelt auf "V" und "E", das Ganze bunt und mannshoch. Heute stehen diese Skulpturen in Städten von Tokio bis New York und sind zu einem der wiedererkennbarsten Kunstwerke der Welt geworden. Ihr Schöpfer Robert Indiana ist nun mit 89 Jahren an Lungenversagen gestorben.