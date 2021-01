Vinyl der Woche: A Whiter Shade Of Pale – Procol Harum : „Schatz, du bist ja bleicher als bleich!“

Vinyl der Woche: A Whiter Shade Of Pale – Procol Harum

A Whiter Shade Of Pale von Procol Harum Foto: Band

Serie Wie aus einer durchzechten Partynacht und dem Gespräch eines Nachtclubbesitzers ein legendärer Song wurde: Die Geschichte hinter A Whiter Shade Of Pale von Procol Harum.

Eine wilde Party im Jahr 1967. Nach einer durchzechten Nacht sieht der Nachtclubbesitzer Guy Stevens seine Frau an. „Oh Mann, Schatz, du bist ja bleicher als bleich!“, sagt er. Der Songtexter Keith Reid hört mit. „Kein schlechter Songtitel“, denkt er, notiert sich die Worte und beginnt vereinzelte Zeilen zu schreiben. Da sich dieses Szenario nicht in Deutschland abspielt, heißt der Song natürlich nicht „Bleicher als bleich“, sondern A Whiter Shade Of Pale. Diese Partynacht markiert den Anfang der Band Procol Harum.