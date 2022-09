Vinyl der Woche: American Fool – John Cougar : War gut gemeint, Johnny, ... äh, John

American Fool von John Cougar Foto: Mercury (Universal Music)

Serie John Mellencamp, manchen unter anderem Namen bekannt, wollte sich vor 40 Jahren für gemischtrassige Beziehungen einsetzen. Durfte er jedoch nicht.

Es kann sein, dass sie diesen Mann unter verschiedenen Namen kennen. Er war einmal John Mellencamp (seit seiner Geburt). Als er 1976 jedoch sein erstes Album, das zur Hälfte aus Coversongs bestand, veröffentlichte, verpasste ihm sein Manager den Namen Johnny Cougar. Ohne, dass John (oder Johnny, wie Sie wollen) davon gewusst hatte. Auch wenn dieser damals nicht wusste, was er wollte, wusste er, was er nicht wollte: Johnny Cougar sein, der Liebeslieder schreibt. Also strich man zumindest das -ny, er hieß fortan John Cougar. Und schaffte unter diesem Namen vor genau 40 Jahren den Durchbruch, als sein Album American Fool auf Platz eins der US-Charts kletterte. Dass er später zu John Cougar Mellencamp und schließlich wieder nur John Mellencamp wurde, lassen wir hier nur als Randnotiz stehen. Denn das Album birgt eine interessantere Geschichte.

Diese betrifft Jack & Diane, Johns (ja, wir nennen ihn hier fortan einfach beim Vornamen, alles andere ist mir zu kompliziert) größten Hit. Die Idee hinter dem Song ist alles andere als revolutionär: Ein Paar genießt seine Jugend, bevor es erwachsen wird und alles nicht mehr so spannend ist. Tausend mal gehört. Aber: John wollte damals etwas Besonderes einbauen. Jack sollte schwarz sein, Diane weiß. Inspiriert wurde er von Pärchen, die er bei seinen Live-Auftritten sieht. Klingt heute wenig revolutionär, war aber 1982 durchaus ungewöhnlich.

Zu ungewöhnlich. Als die Plattenfirma hörte, woran John arbeitete, bat sie ihn darum, den Teil mit den unterschiedlichen Hautfarben doch zu streichen. Das sei nicht gut fürs Geschäft, damit könnten sich kaum Menschen identifizieren. Weil John unbedingt wollte, dass sein Song ein Hit wird, willigte er ein. Mit Erfolg, denn vor allem im mittleren Westen der USA identifizierten sich viele Hörer mit dem Song. Viele berichteten John, dass die Charaktere ihnen sehr ähneln, sagt John. Ich persönlich kann mir denken, welche Hautfarbe diese Menschen hatten. War aber gut gemeint, John.

Gut gemeint war auch, dass der Mann mit der Matte (Mann, hat der perfekte Haare, muss ich gestehen) Phil Collins‘ Vorbild folgen wollte. Als er 1981 In The Air Tonight hörte, faszinierte ihn die wohl bekannteste Stelle des Songs: das kurze, freistehende Drum-Solo. John baute ein solches auch in Jack & Diane ein, trommelt im Video sogar selbst in der Luft. Sein Schlagzeuger Kenny Aronoff sagte später: „Unser Song und In The Air Tonight sind wohl die am häufigsten luftgetrommelten Stellen im Pop-Radio.“

Gut gemeint. Kommt aber natürlich nicht an In The Air Tonight ran. Sorry, Johnny, äh, John.