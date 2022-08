Vinyl der Woche Do you really want to hurt me? – Culture Club : Nur Mut, Boy!

Vinyl der Woche Do you really want to hurt me? – Culture Club

Do you really want to hurt me? – Culture Club Foto: Virgin Records

Nur Mut, Boy!

Denn Culture Club scheitern Anfang der Achtziger zunächst krachend. Die ersten beiden Singles floppen (und hier muss man sagen: zurecht). Doch es gibt einen Song, den Boy George schreibt. Tiefgründig, persönlich, verletzlich. Do you really want to hurt me? Eines seiner besten Werke, dessen Veröffentlichung George konsequent ablehnt. Offiziell begründet er das damit, dass die Single nicht zur Band passen würde. Sie sei keine Clubmusik. Viele Jahre lang hält sich ein Gerücht, das Boy George später bestätigt: Im Song thematisiert er die Affäre zwischen ihm und Schlagzeuger Jon Moss. Sechs Jahre lang liebten sich die beiden – ohne Chance, es öffentlich zu machen. George ist der Song also zu persönlich. Er droht damals sogar damit, die Band zu verlassen. Schließlich willigt er jedoch ein, weil er erkennt, dass Do you really want to hurt me? die letzte Chance von Culture Club ist.