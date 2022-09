Vinyl der Woche: Für usszeschnigge! – BAP : Der Kölner, der vor Rosenmontag floh

Foto: dpa/Thomas Frey

Serie Köln/Morlitzwinden Vor 40 Jahren veröffentlichte BAP „Für usszeschnigge!“, nachdem Wolfgang Niedecken über Karneval in ein kleines Dorf entflohen war. Das Album wurde von der Nachfolgeplatte von der Chartspitze verdrängt, heißt es. Ein Märchen, wenn auch knapp.

Rosenmontag 1981. In Köln feiern die Massen. Doch während sich andere Männer mit Gesang, Getränk und Geliebter vergnügen, ist es Wolfgang Niedecken so gar nicht danach. Rund sechs Monate zuvor war sein Vater gestorben, Niedecken versucht noch immer diesen Verlust zu verkraften. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin (und späteren Frau) Carmen und Hund Blondie flüchtet er aufs Land.

Morlitzwinden, fränkische Schweiz. Acht Häuser, knapp über 30 Einwohner. Auf das Dorf aufmerksam geworden war knapp ein Jahr zuvor Carmen. Die Physiotherapeutin war im Kölner Stadtanzeiger auf eine Annonce gestoßen und ins kleine Dorf geflohen, um sich mit ihren Freundinnen aufs Examen vorzubereiten. Weil Niedecken es nicht ohne sie aushielt, reiste er wenige Tage später hinterher. Dort komponierte er zwischen Zwetschgenbäumen. Er liebte es in der Idylle.

An jenem Rosenmontag erinnert sich Niedecken an Molitzwinden. Er beginnt, Texte zu schreiben. Innerhalb von fünf Tagen ist Verdamp lang her fertig. Ein fiktives Gespräch mit seinem verstorbenen Vater. Einfühlsam, persönlich, ruhig – wie der Ort, an dem es geführt wurde. Das Problem: Es ist nur Text.

Niedeckens Bandkollegen finden den Text außerdem zu schwermütig. Sie sind sich uneinig, ob sie den Titel überhaupt mit auf Album Für usszeschnigge! (für diejenigen, die des Rheinischen nicht mächtig sind: „Zum Ausschneiden“, bezogen auf das Cover, das die Bandmitglieder als Ausschneidefiguren zeigt) nehmen sollen. Abgesehen davon, dass Niedecken keinen Refrain geschrieben hatte. Der Major, Klaus Heuser, schlägt vor, einfach den Textanfang zu nehmen. Dass Verdamp lang her damit zum Erfolg werden wird, ahnt niemand.

Für usszeschnigge! von BAP Foto: TV/Musikant

Das erkennt man auch daran, dass der Song nicht als Single geplant ist. Bis Wolfgang Neumann, DJ beim WDR, ihn in seiner Single-Hitparade spielt. „Und dann ging es los“, sagt Niedecken später. Man habe sich tierisch beeilen müssen, „das Ding“ als Single rauszubringen. Ein Fotos fürs Cover gibt es bis dahin auch nicht, ein Live-Foto muss herhalten.

A propros live: Durch Verdamp lang her und den Erfolg des Albums Für usszeschnigge! (Platz eins in den deutschen Charts) öffnen sich für BAP neue Türen. Sie erhalten die Möglichkeit, mit dem Nachfolgeralbum Vun drinne noh drusse beim Rockpalast auf der Freilichtbühne an der Loreley aufzutreten – ein bis heute legendärer Auftritt.

Eines kommt zum anderen, BAP schafft es sogar, sich selbst (Vun drinne noh drusse und Für usszeschnigge!) von der Chartspitze zu verdrängen.

Denken bis heute viele. Das die-verdrängten-sich-selbst-von-der-Spitze ist eines der häufigsten Argumente, wenn es um den Erfolg der Rheinländer geht. Aber, der eine oder andere muss jetzt stark sein: Blickt man auf die offiziellen deutschen Charts des Bundesverband Musikindustrie, dann stimmt dieser Fakt nicht. Ja, Für usszeschnigge! stand auf Platz eins der Charts (vom 30. August 1982 an). Verdrängt wurde das Album jedoch am 6. September von der Steve Miller Band mit Abracadabra, den wiederum Vun drinne noh drusse eine Woche später toppte, das durch den Erfolg auch das Vorgängeralbum wieder an Miller vorbei an Platz zwei schob. Dennoch: Platz eins und zwei der Albumcharts zu besetzen, ist eine Wahnsinnsleistung.

Wolfgang Niedecken steht auf dem Kölner Südfriedhof am Grab seines Vaters. Die Beziehung zu seinem Vater ist Gegenstand des Liedes "Verdammp lang her". Foto: dpa/Oliver Berg

All das wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn Niedecken sich nicht an Rosenmontag zurückgezogen hätte. Einen Song geschrieben hätte, dessen Erfolgsrezept laut ihm recht simpel ist: „Man muss sich nichts vormachen, das zufällige Erfolgsding von ‚Verdamp lang her‘ ist natürlich, dass jeder seine eigene Geschichte da reininterpretiert“, sagt er später in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Ironisch, wie oft der Song heute an dem Tag gespielt wird, vor dem Niedecken flüchtete: Rosenmontag.