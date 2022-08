Vinyl der Woche: You’re the Voice – John Farnham : Das wahre Down Under

Foto: RCA

Serie Weil Chris Thompson von Manfred Mann’s Earth Band verpennte und sich einreden ließ, Protestsongs seien out, wurde John Farnham mit You’re the Voice zu einem der bekanntesten Musiker Australiens.

Es ist passiert. Sie haben es (vielleicht) bemerkt: In den vergangenen zwei Wochen sind keine Vinyl-Kolumnen erschienen. Der traut sich was, der Thome, oder? Lässt einfach eine Reise durch die Musikgeschichte sausen. Und das, ohne Bescheid zu sagen. Unangekündigt. Einfach nicht da.

Sorry! Bin wieder da. Unangekündigt. Ich will Sie aber nicht zu sehr mit dem Grund meiner Abwesenheit langweilen (nur so viel: Sport ist scheinbar für einige Teile des Körpers tatsächlich Mord), sondern lassen Sie uns direkt reinstarten. Ganz entspannt. Mit einer Hinter-einem-Song-stecken-Geschichte, die viele schon kennen werden. Die, als Chris Thompson seinen Einsatz als Demonstrant verpennte.

Kennen Sie nicht? Dann rein da: Es ist der 25. Oktober 1985. Im Londoner Hyde Park findet eine Demonstration für nukleare Abrüstung statt. Chris Thompson, Sänger von Manfred Mann’s Earth Band, will teilnehmen. Problem: Er verschläft. Als Alternative setzt er sich mit Andy Qunta und Maggie Ryder (zwei Songautoren seiner Firma) vor den Fernseher und schaut sich die Demo an. Dass das allerdings dem Zweck des Protestes wenig förderlich ist, weil es niemand mitbekommt, wird Thompson schnell bewusst. „Ich war genervt von mir selbst“, sagt er später einer australischen Zeitung, „daher kam die Idee für ‚You’re the Voice‘. Wenn du etwas erreichen willst, musst du rausgehen und es selbst tun.“

Thompson schreibt also You’re the Voice und will den Song für ein eigenes Solo-Album aufnehmen. Sein Verlag redet ihm das jedoch aus, Protestsongs seien aus der Mode. You’re the Voice wandert über den Mitautoren Andy Qunta nach Australien, wo ihn John Farnham hört. Er ist damals als Johnny Farnham ein Teenie-Schwarm in seiner Heimat Australien. Auf den ersten Blick nicht gut genug für Chris Thompson, der Farnham zwar kennt, aber erst sichergehen will, dass er ein gestandener Sänger ist, der dem Song gerecht werden kann. Das schafft Farnham, legt das -y hinter seinem Vornamen ab und erreicht mit You’re the Voice Platz eins der Charts. Aus dem Teenie-Star wird einer der erfolgreichsten Musiker Australiens.