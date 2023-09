Vinyl der Woche: Zooropa – U2 Grüße aus dem Münchner Büro

Worüber schreiben? Die Idee kam auf einer Fahrt mit der U-Bahn. „Exit here for U2“, sagt die angenehme Frauenstimme hier ständig. Was sie meint: Umsteigen in die U2. Nicht, dass Sänger Bono und Co. hier ein Konzert spielen. Herausgesucht habe ich mir von U2 das Album Zooropa, das vor 40 Jahren erschienen ist. Das hat mehrere Gründe. Erstens, da bin ich ganz ehrlich: Ich verbinde nichts mit der Band. Ist mir also egal, über welches Werk von ihr ich schreibe. Zweitens: In der ersten Zeile des Albums, im Song Zooropa, nennt Bono den Werbeslogan von Audi („Vorsprung durch Technik“). Das passt schon alleine deshalb, weil parallel zu meinem Seminar auch die Automobilmesse IAA in München stattfindet. Welch ein Übergang, nicht wahr?