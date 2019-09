Die Kakerlake : Von Kafka inspiriert: Ian McEwan schreibt Brexit-Roman

Zürich Inspiriert von Franz Kafkas berühmter Erzählung „Die Verwandlung“ hat der britische Erfolgsautor Ian McEwan (71) ein Buch über das Brexit-Chaos in Großbritannien geschrieben.

Der Roman „Die Kakerlake“ (Original: „The Cockroach“) werde am 27. November auf Deutsch erscheinen, teilte der Diogenes Verlag (Zürich) mit. Darin gehe es um die Verwandlung eines Mannes namens „Jim Sams“, der in seinem früheren Leben ignoriert oder gehasst wurde, jetzt aber auf einmal der mächtigste Mann Großbritanniens ist. Er sieht es als seine Mission, den Willen des Volkes in die Tat umzusetzen und ist dabei wild entschlossen, sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen.