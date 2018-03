Von wegen Außenseiter!

Zwei Serien räumen beim Fernsehpreis ab

Nicht nur in Saarbrücken, auch in Köln sind am Wochenende Preise verliehen worden: Beim Deutschen Fernsehpreises haben die Serien „Babylon Berlin“ und „4 Blocks“ abgeräumt. Schon bei der Nominierung hatte die Jury von einem „Jahr der starken Serien“ gesprochen.

Entertainer Thomas Gottschalk wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Einige weitere Preisträger: Julia

Jentsch (39) als beste Schauspielerin, das ZDF-Drama „Eine unerhörte Frau“ als bester Fernsehfilm, Marietta Slomka (48, „heute-journal“) als beste Moderatorin einer Info-Sendung, „The Voice of Germany“ (ProSieben/Sat.1) als beste Primetime-Unterhaltung.

Seit 1999 wird die Auszeichnung von den großen Fernseh-Anbietern vergeben.

Für Gesprächsstoff sorgten die Drehbuchschreiber. Sie hatten sich irritiert gezeigt, dass sie in einigen Kategorien zuerst nur als „Gäste“ und nicht als „Nominierte“ eingeladen wurden.