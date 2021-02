Kultur : Premiere zum Mittagessen

Lieblingslieder der Beatles

Back In The U.S.S.R. – Alexander Schumitz: „Schon die ersten zehn Sekunden elektrisieren: Düsenjet-Sound, geiles Gitarren-Solo und Paul McCartney am Schlagzeug.“

A Day In The Life – Andreas Feichtner: „Der ganze Beatles-Kosmos in einem Song – ach, eigentlich sind es ja zwei, orchestral zusammengeführt: Lennon singt über einen tödlichen Unfall, über Krieg und Schlaglöcher, während McCartney den banalen Alltag thematisiert. Keine der bekanntesten Beatles-Nummern, aber eine der ganz großen.“

Happiness Is A Warm Gun - Christian Kremer: „Es ist vermutlich eines der komplexesten Beatles-Stücke wegen der Rhythmuswechsel und animiert trotzdem zum Mitsingen. Hinzu kommt der Text, der vielschichtig interpretiert werden kann: Drogen, Sex oder pazifistische Kritik an Waffen.“ Here Comes The Sun – Christa Weber: „Der Winter ist vorbei, die Sonne kommt zurück und alles wird gut – eine positive optimistische Botschaft, die einen gerade in diesen schwierigen, deprimierenden Zeiten doch ein wenig aufmuntern kann. Bei mir löst der Song jedenfalls sofort gute Laune aus, wenn ich die ersten Takte höre.“ Blackbird – Mandy Radics: „Kommt so leicht daher, hat aber so viel Symbolik in sich.“ Norwegian Wood – Rolf Seydewitz: „Ich hatte einst ein Mädchen, oder sollte ich sagen, sie hatte mich... Lustiger Text, wunderschöne Musik und Harrisons Sitar-Premiere.“ In My Life – Hans-Peter Linz: „Ein ruhiger Song mit einem kurzen und keckem Klaviersolo, der versöhnlich stimmt, auf ein Leben zurückblickt und eine wunderschöne Liebeserklärung ist: ‚Though I know I’ll never lose affection for people and things that went before. I know I’ll often stop and think about them. In my life I love you more.’ Der Song stammt von 1965, meinem Geburtsjahr.“ Penny Lane – Rainer Neubert: „Schön erzählt, authentisch und ein Einblick in die Heimatstadt der Beatles in Liverpool. In Zeiten ohne Corona-Einschränkungen ist das dort bei der Magical Mystery Tour mit dem gelben Bus zur Musik hautnah zu erleben.“ Dear Prudence (John Lennon) und I’ve got a Feeling (Paul Mc Cartney) – Fritz-Peter Linden: „Weil sie einem helfen, besser durch schlechte Zeiten zu kommen.“