Jubiläum : Wie viele Helden Generationen geprägt haben

Bonn Schon seit 70 Jahren gibt es die „Peanuts“-Comics, die in nur drei bis vier Bildern Weisheiten für Jung und Alt erzählen.

Denn wie seine Hauptfigur Charlie Brown, der Junge mit dem großen runden Kopf, hatte auch ihr Zeichner Charles M. Schulz (1922-2000) eine eher unglückliche und nachdenkliche Kindheit im Mittleren Westen gehabt; in Schule und Nachbarschaft konnte er so recht nicht reüssieren. Und wie Charlie Brown hatte er einen Mischlingshund als besten Freund.

Es war die Biografie eines nicht untypischen US-Amerikaners im frühen 20. Jahrhundert. Sein Vater Carl (1897-1986) war Friseur aus Stendal in Sachsen-Anhalt. Als Panzergrenadier war Charles Monroe Schulz im Zweiten Weltkrieg an der Befreiung des KZ Dachau beteiligt. Später schuf er dann mit den „Peanuts“ einen der amerikanischsten Comics überhaupt. Mehr als 17 000 Comicstrips hat er geschaffen, allesamt von A bis Z in Alleinarbeit. Vor 70 Jahren, am 2. Oktober 1950 (Freitag), erschien der erste Strip in sieben US-Zeitungen.