Trier (red) In der Arena Trier gastieren in den kommenden Wochen diverse Musicals. Zunächst lässt „Falco — Das Musical“ den österreichischen Superstar am 25. Januar wieder aufleben.

Kurz darauf gibt es am 9. Februar Einblicke in das Leben von Michael Jackson bei dem Stück „Beat It“. Nach dem King of Pop geht es weiter mit dem King of Rock’n’Roll. Am 14. Februar wird „Elvis — Das Musical“ aufgeführt. Später im Jahr, am 18. April, kommt Tina Turners Karriere und Leben in „Simply the Best — Das Musical“ auf die Bühne.

Tickets gibt es im Ticketshop der Arena Trier oder unter der Telefonnummer 0651/46290103.