Niedersachsen : Vorfreude auf das Hurricane Festival

Scheeßel Es ist wieder Festivalsaison: Beim ausverkauften Hurricane Festival in Niedersachsen erwarten die Veranstalter pro Tag etwa 78.000 Besucher.

Eines der größten Festivals in Norddeutschland ist nach der Corona-Zwangspause zurück: Am Freitag (17. Juni) beginnt das dreitägige Hurricane Festival in Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg.