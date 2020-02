Konzert : Walisische Band in der Rockhal in Luxemburg

Walisische Band in der Rockhal in Luxemburg

Esch-sur-Allzette (red) Seit über 25 Jahren stehen die Stereophonics für ein ganz bestimmtes Rockgefühl. Mit neuem Material kehrt die Band aus Wales auf die europäischen Bühnen zurück. Im Gepäck die Songs ihres elften Longplayers „Kind“.

Am Dienstag, 11. Februar, sind die Musiker Stereophonics in der Rockhal in Esch-sur-Alzette zu Gast. Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten sind für 50,50 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.