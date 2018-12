später lesen Abschied Walk off the Earth trauern um Keyboarder Mike Taylor FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die kanadische Rockband Walk off the Earth, die Anfang 2012 mit ihrem Coversong „Somebody That I Used to Know“ einen Internethit landete, trauert um ihren Keyboarder und Sänger Mike Taylor. dpa