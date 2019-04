später lesen Musik Irische Indie-Klänge in Luxemburg Teilen

Die irische Band Walking on Cars spielt heute im den Atelier in Luxemburg. Die Indie-Rock-Gruppe gibt es bereits seit 2010 und hat im April 2019 ihr zweites Album „Colours“ veröffentlicht. International bekannt wurde die Gruppe 2015 mit dem Song „Speeding Cars“, mit dem Debütalbum folgte auch ein ausverkaufter Stop in Luxemburg, der bewies, dass die Iren auch live ihre Qualitäten haben. Von Julia Nemesheimer