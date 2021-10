Neue ZDF-Serie : Walter Sittler bleibt Fernsehkommissar

Berlin Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Krimiserie. Als Ermittler Robert Anders bekommt er aber einen anderen Einsatzort. Zuvor war Schweden der Schauplatz seiner Ermittlungen.

Worum es geht? Der pensionierte Kommissar Anders, gespielt vom 68-jährigen Sittler, ist aus Gotland in seine alte Heimat an den Bodensee zurückgekehrt und gerät in den Fokus von Mordermittlungen. Laut ZDF-Mitteilung entsteht in Lindau, Hamburg und Umgebung zurzeit in Zusammenarbeit mit dem ORF die Pilotfolge „Liebeswahn“. Der zweite Film der Reihe werde voraussichtlich im Herbst 2022 gedreht.